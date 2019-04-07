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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadın, evinde tek oturduğu sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

07 Nisan 2019 Pazar 19:15
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde, Fatma Atıcı (84), yalnız yaşadığı evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Kınık'taki evinde yalnız oturan, 3 çocuk annesi Fatma Atıcı, dün saat 10.00 sıralarında, kendisini telefonla arayan damadı Mahmut Demirkol'a cevap vermedi. Bunun üzerine şüphelenen damadı, tansiyon hastası Atıcı'nın Fatih Mahallesi Yıldız Sokak'taki evine gitti. Kapının kilitli olması nedeniyle Demirkol, içeri giremeyince komşulardan yardım istedi. Tornavidayla plastik doğrama pencereyi zorlayarak, açan Demirkol, içeri girince kayınvalidesini mutfaktaki çekyatın yanında hareketsiz yatarken buldu. Demirkol'un ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, Atıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma Atıcı'nın, kömür sobasının borusunun baca bağlantısından çıkması sonucu sızan karbonmonoksitten zehirlendiği saptandı. 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:15
  1. İzmir
  2. Kınık ilçesi
  3. Fatma Atıcı
  4. sobadan zehirlenip öldü

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