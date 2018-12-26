Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 Afgan'dan 1'i öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kullanılmayan tavuk çiftliğinin yanındaki tek katlı evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi tedavi altına alındı.



Olay, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir tavuk çiftliğinin yanındaki tek katlı evde meydana geldi. Kiraladıkları evde kalan 5 Afgan iddiaya göre ısınmak için sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden haber alamayan arkadaşları eve geldi. 5 kişiyi baygın halde görüp, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, 1 kişinin öldüğünü belirledi. Baygın haldeki 4 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Jandarma olay yeri inceleme ekibi evde incelemede bulunurken, Afganistan uyruklu kişilere evi kiralayan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.