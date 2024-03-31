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Yaşam Soba gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Yaşam

Soba gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 03:30:00 -
Soba gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Denizli’de 69 yaşındaki evli çift, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Polisler tarafından yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 15.00 sıralarında 69 yaşındaki Şuayip ve eşi Havva Şenkaya’dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Bir süre kapıyı açmayan çiftin yakınları eve pencerenin camını kırıp, içeri girdi.

Şuayip ve eşi Havva Şenkaya hareketsiz halde buldular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede Şenkaya çiftinin, evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA
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