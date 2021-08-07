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Dünya Sneijder'in aşı sözleri Hollanda'yı salladı! Çok konuşulacak ifadeler
Dünya

Sneijder'in aşı sözleri Hollanda'yı salladı! Çok konuşulacak ifadeler

Dünya genelindeki aşı tartışmaları her geçen büyüyor. Hollanda'da bir futbol programında yaşanan polemikte Wesley Sneijder, aşının bir işe yaramadığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:19:00 - 2021-08-07 15:29:06
Sneijder'in aşı sözleri Hollanda'yı salladı! Çok konuşulacak ifadeler

Bir program sırasında gazeteci Johan Derksen ve eski futbolcu Wesley Sneijder arasında aşı polemiği yaşandı...

The Orange Summer programında gazeteci Johan Derksen ve eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder arasında aşı tartışması yaşandı.

Derksen programda aşı olmak istemeyenleri 'deli' olarak nitelendirirdi.

Bunun üzerine programın sunucu Hélène Hendriks, Sneijder'e gerçekten aşı olup olmadığını sordu. Sneijder kendisinin de o 'delilerden' biri olduğunu belirterek "Ben bilerek aşı yaptırmadım" dedi.

Hendriks'in kendisine neden henüz aşı olmadığını sorduğunda Sneijder, "Neden?" diye cevap verdi. Ardından Derksen, Hendriks'in sözüne girerek "Çünkü çevrenizi tehlikeye atıyorsunuz" cevabını verdi. Derksen'e cevap veren Sneijder, "Bu hiç de doğru değil Johan. Aşı olmuş ve hala korona olan insanlar tanıyorum. Şimdi seyahat ederken yapmam gereken bir PCR testi" ifadelerini kullandı.

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