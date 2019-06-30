Sneijder gözaltına alındı!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Sneijder, Hollanda'da olay çıkarınca gözaltına alındı.30 Haziran 2019 Pazar 00:00
Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Sneijder, Hollanda'da bir ev partisinin çıkışında olay çıkardı.
Hollanda'da olay çıkardı
Önce bir arabanın üzerinde yatan, daha sonra arabanın üstünde dans edip arabayı tekmeleyen Sneijder'in gözaltına alındığı ifade edildi.
Karakolda biten olayların ardından 1 gece gözaltında kalan deneyimli futbolcunun, arabada oluşan 6 bin euroluk zararı ödedikten sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.
35 yaşındaki oyuncu, futbol hayatını Katar'ın Al Gharafa ekibinde sürdürüyor.
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