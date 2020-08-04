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Teknoloji

Snapchat, daha önce İnstagram'da kullanılan bir özelliği kullanıma sunacak

Snapchat'e, İnstagram muzikte olduğu gibi içeriklerine müzik eklemesi yapabilecek bir özellik geliyor. Peki Snapchat'e müzik eklemesi sağlayacak özellik ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:09:00 -
Snapchat, daha önce İnstagram'da kullanılan bir özelliği kullanıma sunacak

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması olan Snapchat, kendisi için yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Güncel özellikleri optimize etmekte geriden takip eden Snapchat, dikkatleri üzerine çekiyor. Snap ve videolarına müzik ekleme kolaylığı sağlayacak olan özellik daha önceden İnstagram Hikaye kısmında çoktan kullanımdaydı. 

"İçeriklere müzik eklemesi yapılabilecek"

Snapchat kullanıcıları bir snap çektikten sonra bu snape müzik ekleyebilecekler. Hatta kullanıcılar, Instagram Music'te olduğu gibi Snapchat'te de paylaşmak istedikleri müziğin belirli bir bölümünü diledikleri gibi ayarlayabilecekler. Bu özellik, Snapchat kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.  Özellik, bu hafta itibarıyla kullanıcıları ile buluşacak.

Yeni özellik uygulamada bu şekilde gözükecek;

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