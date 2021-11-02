Smoothie tarifleri, nasıl yapılır?

Yoğun bir karışım olduğu için doyurucu özelliğe sahip olan smoothie diyette olanların da popüler içeceklerinden biri. Peki, smoothie nedir, nasıl yapılır? İşte smoothie tarifleri

Salatalıklı smoothıe

Malzemeler

1 tane salatalık

3 dal kereviz sapı

Maydanoz

Ispanak

1 parça zencefil

1 su bardağı su

Yapılışı

Salatalığı kabuklarıyla beraber halka halka doğrayın. Salatalığı, maydanoz yapraklarını, ıspanakları, kereviz saplarını, parça zencefili ve son olarak suyu blender'a ekleyin. Pürüzsüz sıvı bir kıvam alana kadar blender'da çektirin. Servis bardağınız aldığınız bol yeşillikli smoothie'yi salatalık dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Afiyet olsun.