0553 313 94 23

SMOK'tan kontrolsüz kurban kesimi uyarısı

İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu:- "Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir"- "Çevre ve halk sağlığının korunması ve hayvanların eziyete uğramaması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
SMOK'tan kontrolsüz kurban kesimi uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu (SMOK), kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıkların halk sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası ve İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın yer aldığı SMOK'tan yapılan yazılı açıklamada, denetimsizlik ve organizasyon hatalarından kaynaklanan sağlıksız kesimler sonucu tüketicilerin sağlığına yönelik tehditler, hayvancılık ve yan sektörler için önemli kayıpların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'a gelen kurbanlık hayvanların büyük kısmının kontrolsüz kesildiği aktarılarak, özellikle kurban kesimi döneminde sokak hayvanları tarafından tüketilen hayvansal atıklar ile hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarının yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kontrolsüz kesim ve tüketim, beraberinde hayvanlardan insanlara, hayvanlardan hayvanlara geçen hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların görülme sıklığı kurban bayramında yüzde 15 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Şehir merkezlerinde kurulan hayvan pazarlarından kaynaklanan koku, çevre kirliliğinde artışlar olmaktadır. Kesim sonrası oluşan insan gıdası olarak tüketilmeyen yan ürünler ile birçok hastalık etkenini taşıyan atıklar olumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve hayvanların eziyete uğramaması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu durum resmi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir."

Özellikle büyük şehirlerde kurban ibadetinin asgari teknik ve hijyenik şartlarda gerçekleştirilebilmesi için şehir merkezleri dışında yeterli sayıda, tam donanımlı, satış ve kesim merkezleri oluşturularak hiçbir hayvanın şehir merkezine alınmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Tam donanımlı bu merkezlerde randevu sistemi ile 3 gün boyunca 24 saat kesim yapılabilmelidir. Geceleri ve bayramın 2. ve 3. günleri kesim hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza düşük fiyatlar sunularak teşvik edilmelidir. Satış ve kesim noktaları dışında kesim ve satışa kesinlikle izin verilmemelidir."

Satış ve kesim noktalarında halk sağlığının korunabilmesi amacıyla kesim öncesi hayvanın muayenesi ve kesim sonrası tüketime sunulacak etin muayenesinin hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların kontrolünü sağlamak amacıyla görevli veteriner hekim tarafından yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, muayenesi yapılıp uygun görülen sağlıklı etlerin tüketilmesi ve karkasların parçalama ünitesinde parçalanıp paketlendikten sonra teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kesimlerin ehliyetli ve tecrübeli kişilerce yapılması, hayvanların acı çekmesini önleyecek kesim sistemiyle kurban kesmek isteyenlerin hizmetine sunulması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da modern tesislerin açılması kaçak kesimleri ve kayıt dışı hayvan kesimlerini önleyecektir. Toplu kesim yerlerinde yapılan kesimler sonrası atıkların toplanarak değerlendirilmesi ekonomik geri dönüşüm sağlayacaktır. Bu sayede kurban kesiminde ortaya çıkan hayvansal atıklar kan, deri, iç organlar sanayide değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır. Ekonomik açıdan değerlendirilemeyen hayvansal atıklar zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla uygun şekilde imha edilmelidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
  1. İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu
  2. Kurban
  3. Veteriner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sparta Prag-Trabzonspor
    1. Sparta Prag-Trabzonspor
    2. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    3. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    4. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    6. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    7. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    8. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    9. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    10. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    11. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    12. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    13. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    14. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    15. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    16. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    19. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    20. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    21. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    22. Çocukların piknik sevinci
    23. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    24. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    25. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    26. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    27. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    28. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    29. Karabük'te makilik alanda yangın
    30. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!