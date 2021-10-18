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Dünya SMO, teröre karşı operasyona hazır
Dünya

SMO, teröre karşı operasyona hazır

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:29:00 -
SMO, teröre karşı operasyona hazır

Suriye’de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi’den yapılan açıklamada, “Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve DEAŞ olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi’nin Türkiye’ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı.

Tel Rıfat'tan YPG sızması önlendi

Bu arada Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG’nin, Azez’in güneyindeki Kefer Kaşır bölgesindeki SMO cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda kayıp veren YPG/PKK’lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

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