SMA hastası yakınları SGK'yı protesto etti!

Kendilerini kurum önünde bulunan demirlere zincirleyen bazı SMA hastası yakınları kendilerine yardımcı olunmaması halinde zincirli eylemi sürdüreceklerini söyledi. Eylemden birkaç dakika sonra Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise hasta yakınlarının yanına indi.

Bağlı, hasta yakınlarına yardımcı olmak için yanlarına indiğini belirterek, konuyla ilgili grubu bilgilendirmek istediğini söyledi. Bir süre hasta yakınlarını dinleyen Bağlı, ilaç bedelini SGK'nın ödemediğini ifade eden hasta yakınlarını SGK'ya davet etti. Hasta yakınlarından oluşan grup ile bir süre konuşan Bağlı, daha sonra SGK içerisine geri döndü.