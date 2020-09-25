SMA hastalarına ilâç müjdesi
SMA Benimle Yürü Derneği Genel Sekreteri Olcay Korol, şurup formundaki “SMA hastalarının evde alabileceği ilk ilâç” olarak tanımlanan ilâcın etken maddesi “risdiplam”ın Türkiye İlâç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yurtdışı ilâç listesine eklendiğini, böylece ilâcın ileride geri ödeme listesine alınabilmesi için önemli bir aşamanın geçildiğini söyledi.
Korol, “nusinersen sodyum” etken maddeli ilâcın SGK tarafından Temmuz 2017’de 1. tip, Şubat 2019’da ise 2. ve 3. tip SMA hastaları için geri ödeme kapsamına alındığını anımsatarak “Üç yılı geçen tedavi sürecinde gerek 1. tip, gerekse diğer tiplerdeki hastaların yüzde 70’i aşan bir oranının tedaviden fayda gördüğü ilgili kurumlar tarafından derneğimize bildirildi” dedi.