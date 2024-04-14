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Dünya Slovenya'dan açıklama: Son derece tehlikeli
Dünya

Slovenya'dan açıklama: Son derece tehlikeli

Yeniakit Publisher
2024-04-14 01:41:00 -
Slovenya'dan açıklama: Son derece tehlikeli

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının ardından Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Fajon, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından, X platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirten Fajon, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Fajon, paylaşımında, "Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanması son derece tehlikeli." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
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