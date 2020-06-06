Slovenya, İtalya ile sınırlarını açmaya hazırlanıyor

LJUBLJANA (AA) - Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapattıkları İtalya sınırını yakın zamanda yeniden açacaklarını duyurdu.

Başkent Ljubljana'da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşen Logar, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İtalya'da Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Slovenya-İtalya sınırının büyük olasılıkla 15 Haziran'da yeniden açılacağının sinyalini verdi.

Sınırların açılabilmesi için önce kriz masasının bu hususta "yeşil ışık" yakması gerektiğini, ardından hükümetin böyle bir karar alabileceğini dile getiren Logar, sınırın 15 Haziran'da yeniden açılması noktasında iyimser olduğunu kaydetti.

İtalya'nın Slovenya için önemli bir komşu ve kilit öneme sahip ekonomik bir partner olduğunu vurgulayan Logar, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Salgının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde sınırların yeniden açılması ve turizmin hareketlendirilmesine yönelik diplomatik temaslarına Slovenya ziyareti ile devam eden Di Maio ise Sloven mekidaşına sınırların yeniden açılması hususunda iyimserlik gösterdiği için teşekkür etti.

Di Maio, "Bu, birçok yurttaşımız için ve aynı zamanda her iki ülke için hayati önemde olan turizm sektörünün yeniden başlaması için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, ziyaretinden önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yaz sezonuna girdiklerini, girişimci, zanaatçı, otelci ve esnafa hayat vermek için turistlerin İtalya'ya gelmesinin önünü açmaları ve kendilerine yönelik ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Di Maio, aynı gündemle 9 Haziran'da Yunanistan'ı da ziyaret edecek.