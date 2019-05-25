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Slovakya ve Çekya AP seçimleri için sandık başındaydı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde Slovakya ve Çekya seçmenleri sandık başındaydı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:41
Slovakya ve Çekya AP seçimleri için sandık başındaydı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde Slovakya ve Çekya seçmenleri sandık başındaydı. AP’ye 14 parlamenter gönderecek Slovakya’da 349 aday yarışırken, 21 parlamenterin seçileceği Çekya’da ise 841 aday yarıştı.


4 buçuk milyona yakın seçmenin bulunduğu Slovakya’da bu sabah yerel saatle 07.00’de başlayan seçimler 22.00’da sona erdi. AP’ye 14 parlamenter gönderecek olan Slovakya, 2014 yılında AP seçimlerine katılımın en düşük olduğu AB ülkesi olmuştu. Bu seçimlerde 31 partiden 349 aday yarışırken anketlere göre iktidar partisi Sosyal Demokrasi Partisi (SMER) önde görünüyor. SMER’i sırasıyla sağcı Slowakya Ulusal Partisi (SNS) ile liberal ve euroseptik profile sahip Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) takip ediyor.


Çekya’da seçimlerin ikinci günü gerçekleştirildi


Bir diğer Orta Avrupa ülkesi Çekya’da ise seçimlerin ikinci günü gerçekleştirildi. Ülkede 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerin ilk günü sorunsuz biterken, oyunu kullanamayan vatandaşlar da bugün 08:00 ile 14:00 saatleri arasında sandığa gitti. 8 milyonu aşkın seçmenin kayıtlı olduğu ülkede 841 aday yarışırken, AP’ye gönderilecek parlamenter sayısı ise 8.


Başbakan Andrej Babiş’in partisi ANO’nun (Evet) lider konumda göründüğü anketlerde ANO’yu sağcı Demokratik Yurttaşlık Partisi (ODS) ikinci sırada yer alıyor. Korsanlar Partisi (Czeska Piratska Strana) ise ODS’nin az bir farkla gerisinde bulunuyor. 2014 yılındaki AP seçimlerinde yüzde 18 seviyesinde olan katılım ise yine yüzde 18,2 düzeyinde kaldı.



Kayıtlı seçmen sayısı 427 milyon


Dünyanın en büyük seçim organizasyonlarından olan Avrupa Parlamentosu seçimleri 23 Mayıs Perşembe günü başladı. 26 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek seçimlerde kayıtlı bulunan seçmen sayısı 427 milyon iken, 28 AB üyesi ülkeden parlamentoya gönderilecek parlamenter sayısı ise 751.


Bugüne kadar İngiltere, Hollanda, İrlanda, Çekya, Letonya, Malta, Slovakya’nın oy kullandığı seçimler 26 Mayıs Pazar günü geri kalan 21 AB üyesi ülke vatandaşlarının oy kullanmasıyla tamamlanacak. Seçimlere ilişkin bilgilerin Pazar akşamı yerel saatle 23:00 gelmesi beklenirken, resmi sonuçların açıklanması 27 Mayıs Pazartesi sabahını bulacak. AP seçimleri, önümüzdeki 5 yılda AB’nin siyasi geleceğini belirlemesi açısından önem taşıyor. Popülist söylemler, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılığın etkisini gittikçe arttırdığı Avrupa’da, AB karşıtı aşırı sağ partilerin AP’de gücünü arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:41
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