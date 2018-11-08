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Sloganları yarıda kesen Erdoğan kritik kent için talimat verdi

Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mersin seninle gurur duyuyor" sloganı atan partililere 31 Mart yerel seçimlerini hatırlattı. Erdoğan, "Mutlaka almalıyız" dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:00
Sloganları yarıda kesen Erdoğan kritik kent için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü toplantısında yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Coşkulu geçen toplantıda Erdoğan, "Mersin seninle gurur duyuyor" sloganı atan partililere 31 Mart 2019 yerel seçimlerini hatırlatıp "Mutlaka almalıyız" talimatı verdi.

"Alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum"

Konuşmasının devamında "Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır" diyen Erdoğan, "31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

2014'te ipi göğüslemişti

2014 yerel seçimlerinde yüzde 32'lik kesimin oyunu alan MHP birinci parti çıkmıştı. MHP'yi yüzde 28,3 ile CHP takip ederken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 28'de kalmıştı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:00
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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