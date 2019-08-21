Slimani kimdir nereli ve kaç yaşında? Slimani Monaco'ya transfer oldu Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmasıyla birlikte Slimani’nin kim olduğu merak edilmekte. İşte Slimanı biyografisi.

Slimani transfer haberi. Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmasıyla birlikte Slimani’nin kim olduğu merak edilmekte. İşte Slimanı biyografisi. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı. Fransız basınında Cezayirli golcünün Radamel Falcao'nun boşluğunu doldurmak için transfer edileceği konuşuluyordu. Slimani'nin takıma katılmasıyla Falcao'nun Galatasaray'a bir adım daha yaklaştığı belirtildi. Slimani kimdir 18 Haziran 1988’de Cezayir’de doğan İslam Slimani (Süleymani), Cezayirli millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Leicester City takımının formasını giymektedir. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, aynı zamanda Cezayir millî futbol takımında da oynamaktadır.

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