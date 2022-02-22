Slavia Prag Fenerbahçe maçı hakemi kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hakemini, başlama saatini ve hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu mu? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hakemi nereli?
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda heyecan 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta kaybettiği rakibi Slavia Prag’a konuk olacak.
Slavia Prag Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak. Slavia Prag-Fenerbahçe maçı Exxen'den naklen yayımlanacak. Turun ilk maçını Fenerbahçe kendi evinde 3-2 kaybetmişti.