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Spor Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?
Spor

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Fenerbahçe maçı 11’i | Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11’i belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:35:00 -
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Slavia Prag’a konuk olacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalı Slavia Prag-Fenerbahçe açını şifresiz yayımlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Kacharaba, Plavsıc, Dorley, Sor, Sevcık, Olayınka, Schranz, Traore, Kolar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalaı, Ferdi, Ozan, Sosa, Osayı, Mert, Pelkas, S. Dursun

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