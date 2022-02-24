Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi’nde play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag’a konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?
Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Zorlu mücadele saat 23.00’te başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.