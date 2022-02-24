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Spor Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Spor

Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:14:00 -
Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi’nde play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag’a konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?

Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Zorlu mücadele saat 23.00’te başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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