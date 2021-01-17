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Teknoloji Skype'de kaç kişi görüntülü konuşma yapabilir?
Teknoloji

Skype'de kaç kişi görüntülü konuşma yapabilir?

İşlerimizin bir kısmının online olarak devam ettiği karantina günlerinde insanlar toplantılarını video konferans programlarından yapmayı tercih ediyorlar. Programların kendilerine özel katılımcı sınır sayısı bulunuyor. Bu programlardan biri olan Skype’de kaç kişi görüntülü konuşma yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:40:00 -
Skype'de kaç kişi görüntülü konuşma yapabilir?

Aile üyeleriniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız ve okul arkadaşlarınız ile online olarak bir araya gelip konuşma yapabileceğiniz bir yer alan Skype programında en fazla 100 kişi ile beraber görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Bilgisayar, tablet ve telefonlardan ücretsiz bir şekilde bu programa bağlanma şansınız bulunuyor.

Görüntülü konuşma yaparken ekran paylaşımı da yaparken arkadaşlarınıza fotoğraf veya video da gösterebilirsiniz. Aynı zamanda kaydetme özelliği de bulunduran Skype’de toplantınızı kaydedebilir, daha sonrasında izleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz toplantı linkini paylaşarak dışarıdan katılımcı gelmesini de kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

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