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Yaşam Skuter kulanıcılarına ceza yağdı
Yaşam

Skuter kulanıcılarına ceza yağdı

İstanbul’da son aylarda kullanımı artan skuterler denetlendi. Arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve skuter kullanmak için yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Kuralları ihlal eden skuter sürücülerine para cezası yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:39:00 - 2021-11-01 09:52:36
Skuter kulanıcılarına ceza yağdı

Pandemi sürecinde kullanım oranı artan elektrikli skuterler (scooter) için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih’te kurallara aykırı şekilde skuter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Elektrikli skuterda arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve skuter kullanmak için yeterli yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314’er lira para cezası uygulandı.

"Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz"

Fatih’teki denetimler sırasında ceza uygulanan kargocu Merdan Matiyev, toplu taşıma araçlarından daha ucuza geldiğini düşündükleri için skuterle işe gidip geldiğini söyledi. Matiyev, kesilen para cezalarının toplu taşımaya ödenen ücretten daha pahalıya geldiğini ifade etti. Önceki gün yapılan denetimlerde tramvay yolunda gittiği için kendisine ceza kesilen ve bu cezayı yerinde bulduğunu belirten Mahmut Muhammedov, ancak bugün neden ceza kesildiğini anlamadığını ve bu cezayı ödemeyi düşünmediğini söyledi. Muhammedov, aracı alırken yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını, ceza almadan nasıl kullanacaklarını bilmediğini belirtti.

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