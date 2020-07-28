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Spor

Skrtel’den Fenerbahçe açıklaması! Üzüldüm

Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:37:00 -
Skrtel’den Fenerbahçe açıklaması! Üzüldüm

Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldıran Martin Skrtel, geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

"Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır"

Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." şeklinde konuştu.

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