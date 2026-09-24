Skriniar resmen itiraf etti! 'Fenerbahçe salıncak gibi'

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günler hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya Millî Takımı kampında sarı-lacivertli kulüp ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"SALINCAK GİBİ"

Kanarya'nın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan kaptan, "Fenerbahçe’de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek). Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp." dedi.

Takımın bu sezonki hedeflerinden de bahseden Milan Skriniar, sözlerini şöyle sürdürdü: "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz. Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa’nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor."