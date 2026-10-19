Skoda’nın en sağlam motorları hangileri?

Skoda kullanıcılarının ikinci el araç tercihinde en çok dikkat ettiği konuların başında motor dayanıklılığı geliyor. web.tekno.com'un haberine göre, markanın geçmişten günümüze kullandığı motorlar arasında 1.9 TDI’dan 2.0 TDI EA288’e kadar uzun ömürlülüğüyle öne çıkan çeşitli seçenekler bulunuyor.

1.9 TDI: Yüksek kilometrelerle ün kazandı

Skoda’nın en dayanıklı motorları denildiğinde akla ilk gelen seçeneklerden biri 1.9 TDI oluyor. Özellikle eski nesil Octavia ve Fabia modellerinde kullanılan dizel motor, yüksek kilometrelerde çalışmaya devam edebilmesi ve düşük yakıt tüketimiyle yıllar içinde güçlü bir kullanıcı kitlesi oluşturdu.

1.896 cc hacmindeki dört silindirli motorun dayanıklılığında görece sade yapısı önemli rol oynuyor. İki supaplı silindir kapağı gibi daha basit teknik çözümler, motorun karmaşıklığını azaltan özellikler arasında gösteriliyor.

1.6 MPI: Sade mekanik yapı öne çıkıyor

Dayanıklılık açısından dikkat çeken benzinli seçeneklerden biri de 1.6 MPI. Turbo besleme kullanmayan atmosferik motor, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemiyle daha sade bir mekanik yapıya sahip.

1.598 cc hacmindeki motorun yaygın versiyonları yaklaşık 102-105 PS güç üretiyor. Turbo sisteminin bulunmaması, motorun yapısını daha basit tutan başlıca özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

1.4 TSI EA211: Eski nesil TSI’larla karıştırılmamalı

1.4 TSI motorlarda ise hangi neslin tercih edildiği büyük önem taşıyor. Çünkü aynı motor hacmini taşıyan tüm TSI üniteler aynı teknik altyapıya sahip değil.

Özellikle 2012 sonrasında yaygınlaşan EA211 ailesi, önceki EA111 neslinden farklı bir tasarımla geliştirildi. Versiyonuna göre yaklaşık 125-150 PS güç ve 200-250 Nm tork üretebilen motor, turbo desteği sayesinde küçük hacmine rağmen güçlü bir performans sunuyor.

EA211’in önceki bazı TSI motorlardan ayrıldığı noktalardan biri de triger kayışı kullanması. Buna karşılık su pompası ve termostat gövdesinde oluşabilecek kaçakların kontrol edilmesi gerekiyor.

2.0 TDI EA288: Güç ve dayanıklılığı bir araya getiriyor

Daha büyük Skoda modellerinde kullanılan 2.0 TDI EA288 de sağlamlığıyla öne çıkan motor seçenekleri arasında yer alıyor.

Özellikle Octavia ve Superb gibi modellerde kullanılan bazı 2.0 TDI versiyonları 150 PS güç ile yaklaşık 320-340 Nm tork üretebiliyor.

Yüksek tork değeri, motorun özellikle uzun yol, otoyol kullanımı ve aracın yüklü olduğu durumlarda daha rahat çalışmasına yardımcı oluyor.

Bu motorları uzun ömürlü yapan ne?

Skoda’nın dayanıklılığıyla öne çıkan motorlarında ortak nokta yalnızca motor hacmi değil. 1.9 TDI ve 1.6 MPI gibi daha eski ünitelerde mekanik sadelik dikkat çekerken, EA211 ve EA288 gibi daha yeni motorlarda güncellenmiş teknik altyapı öne çıkıyor. Bununla birlikte motorun gerçek kullanım ömrünü bakım geçmişi, kullanım şekli ve gerekli kontrollerin zamanında yapılması doğrudan etkiliyor.