Çığ gibi büyüyen olaylar iktidarı sallıyor: İçişleri Bakanının istifası Macron'dan döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa’da liseliler ile başlayıp, sarı yeleklilerin ve kamu çalışanların katılımıyla çığ gibi büyüyen protesto eylemleri yağma ve talana dönüşürken, hükümet zor günler geçiriyor. Yaşanan olaylar sonrası İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in istifasını sunduğu, ancak Macron’un bunu geri çevirdiği öğrenildi.
Fransa genelinde süren protestolar ve yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez görevinden ayrılmak üzere istifasını sundu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik güçlerindeki devamlılığı gerekçe göstererek istifayı kabul etmediği bildirildi.
Paris'i ve ülkenin farklı şehirlerini sarsan gösteriler, siyasi arenada da hareketliliğe yol açtı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in sunduğu istifa kararı başkentte geniş yankı uyandırırken, Elysee Sarayı'ndan gelen ret kararı dikkat çekti.
Fransa devam eden protestolar nedeniyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in istifasını sunduğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Nunez'in istifasını reddettiği bildirildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in dün sunduğu istifayı kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılık gerektiği gerekçesiyle reddettiği aktarıldı.
Macron’un, sarı yeleklilerin gösterileriyle ilgili istihbarat konusundaki eksikliklere dikkat çektiği kaydedilen açıklamada, Nunez'den şeffaflık talep edildiği ve sahadaki şiddet yanlılarına karşı en hızlı şekilde yeni eylem yöntemleri uygulama talimatı verildiği belirtildi.
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