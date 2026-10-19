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Gündem CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı
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CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı

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CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı

CHP’de belediye başkanlarının sayısının 100’ün altına gerilemesinin ardından parti yönetiminin yeni ihraçlar için harekete geçtiği belirtildi. Bazı belediye başkanlarının tutumlarının yakın takibe alındığını belirten parti kurmayları, “Daha geniş bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Daha önce ertelenen belediye başkanları toplantısının kasım ayında yapılması planlanırken, İBB Meclisi’ndeki kritik siyasi dengeler de yönetimin gündeminde.

CHP’de yerel yönetimlere yönelik yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Parti bünyesinde kalan belediye başkanlarının sayısının 100’ün altına düştüğü belirtilirken, yönetimin bazı belediye başkanları hakkında yeni kararlar almaya hazırlandığı bildirildi.

Parti yönetiminin özellikle belediye başkanlarının son dönemdeki siyasi tutumlarını ve parti yönetimiyle ilişkilerini mercek altına aldığı, yürütülen çalışmanın kasım ayında yapılması planlanan belediye başkanları toplantısında önemli gündem maddelerinden biri olacağı ifade edildi.

“DAHA GENİŞ BİR LİSTE ÜZERİNDEN ÇALIŞIYORUZ”

Daha önce eylül ayı sonu veya ekim ayı başında yapılması planlanan belediye başkanları toplantısı, bazı illerdeki siyasi dengeler nedeniyle ertelenmişti.

Toplantı için bu kez kasım ayı işaret edilirken, parti kurmaylarının olası ihraçlara ilişkin açıklaması dikkat çekti:

“Bazı belediye başkanlarının tutumlarını yakından takip ediyoruz. Daha geniş bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz. Kasım ayında belediye başkanlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz.”

Bu açıklamayla birlikte CHP'de önümüzdeki haftalarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelebileceği beklentisi güçlendi.

GÖZLER İBB MECLİSİ'NDEKİ DENGELERE ÇEVRİLDİ

Parti yönetiminin üzerinde durduğu bir diğer kritik başlığın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki siyasi dengeler olduğu belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde uygulanan iş birliği modelinin İBB'deki süreçte de izlenebileceği kaydedildi. Parti kurmayları, TBB seçimlerinde aday çıkarmadıklarını hatırlatarak İBB konusunda da benzer bir stratejinin değerlendirildiğini aktardı.

“KURUMSAL KİMLİĞİN ZEDELENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Parti yönetimi, bir taraftan siyasi dengeleri gözetirken diğer taraftan parti disiplininden taviz verilmeyeceği mesajını verdi.

CHP kurmayları, “TBB seçimlerini başarıyla atlattık. İBB'de de aynı hassasiyet gösterilecek. Ancak partinin kurumsal kimliğinin zedelenmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kasım ayında yapılması planlanan toplantı, hem belediye başkanlarına yönelik olası ihraçlar hem de İBB Meclisi'nde izlenecek yol haritası bakımından kritik önem taşıyor.

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