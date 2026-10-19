Arnavutluk’ta tansiyon iyice yükseliyor: Hükümet binaları yakıldı, polis alevler içinde kaldı

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetleniyor. Başkent Tiran'da düzenlenen gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Paylaşılan görüntülerde bir polis memurunun alevlerin arasında kaldığı görüldü. Polis memurunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HÜKÜMET BİNALARI ATEŞE VERİLDİ

13 Ekim'de başlayan gösterilerde eğitim koşulları, üniversite ücretleri, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları öne çıktı. Protestocuların bir bölümü kamu binalarına taş ve molotofkokteyli atarken Eğitim Bakanlığı binası ve bazı banka şubelerinde yangın çıktı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

132 POLİS YARALANDI

17 Ekim'de açıklanan resmi verilere göre gösterilerde 132 polis memuru yaralandı, 167 kişi tutuklandı. Reuters'ın aynı tarihte aktardığı polis verilerinde ise 500 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 330'unun serbest bırakıldığı belirtildi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan yaklaşık 1000 kişinin tutuklandığı iddiası doğrulanmış değil.

RAMA: İSTİFA ETMİYORUM

Protestocular, yolsuzluk iddiaları ve ekonomik koşullar nedeniyle Başbakan Edi Rama'nın istifasını istiyor. Rama ise istifa çağrılarını reddederek şiddet olaylarını kınadı. 18 Ekim'de altıncı gününe giren gösterilerde bir polis karakolunun ateşe verildiği, 19'u polis olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bildirildi.