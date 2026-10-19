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Dünya Suriye kabinesinde değişikliğe gidildi: Şara bir bakanı görevden aldı
Dünya

Suriye kabinesinde değişikliğe gidildi: Şara bir bakanı görevden aldı

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Suriye kabinesinde değişikliğe gidildi: Şara bir bakanı görevden aldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle 30 Mart 2025’te atadığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar'ı görevden alarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan'ı atadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, kabinede değişikliğe gidilmesine ilişkin 189 sayılı kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar görevden alınarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan getirildi.

Görev değişimine ilişkin kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte Abdülhannan resmen görevine başladı.

Nidal Şaar, Cumhurbaşkanı Şara'nın 30 Mart 2025'te açıkladığı kabinede Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Suriye'nin yeni Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdülhannan, 1985 yılında Halep'te doğdu. 2009'da Halep Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Abdülhannan, 2020-2024 yıllarında İdlib'deki hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı.

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