Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak babasını arayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hamid Yorulmaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kötü haberi duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak babasını arayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hamid Yorulmaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kötü haberi duyurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını bulmak için katılan ve hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çeken 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Trafik kazasının ardından aracında meydana gelen hasarı gösteren görüntüleri takipçileriyle paylaşan Hamid Yorulmaz, olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı vermedi.
Paylaşımına “Her an her şey olabilir. Sizi seviyorum” notunu düşen Yorulmaz'ın sözleri dikkat çekti. Genç ismin paylaşımı, takipçileri arasında merak uyandırdı.
İşte arabanın son hali...
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