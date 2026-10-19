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Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

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Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak babasını arayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hamid Yorulmaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kötü haberi duyurdu.

#1
Foto - Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını bulmak için katılan ve hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çeken 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

#2
Foto - Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

Trafik kazasının ardından aracında meydana gelen hasarı gösteren görüntüleri takipçileriyle paylaşan Hamid Yorulmaz, olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı vermedi.

#3
Foto - Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

Paylaşımına “Her an her şey olabilir. Sizi seviyorum” notunu düşen Yorulmaz'ın sözleri dikkat çekti. Genç ismin paylaşımı, takipçileri arasında merak uyandırdı.

#4
Foto - Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu

İşte arabanın son hali...

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