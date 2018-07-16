Skoda’nın avantajlı yaz kampanyaları başladı

Skoda markasının B segmentindeki temsilcisi olan üçüncü jenerasyon Fabia, sınıfının üzerinde özellikler sunarken, yüzde 7.5’e varan indirimlerle de fiyat avantajı sağlıyor. Fabia modelleri indirim avantajı ve 10 bin TL hurda teşviki ile 59.700 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Rapid ve Rapid Spaceback modellerinde de Temmuz ayına özel yüzde 4 indirim avantajı bulunuyor. Markanın amiral gemisi Superb modellerinde indirim avantajları yüzde 6’yı buluyor. Temmuz ayı boyunca Superb modeline hurda teşvikiyle birlikte 114 bin 900 TL’den ulaşmak mümkün olacak.