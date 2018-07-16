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Skoda’nın avantajlı yaz kampanyaları başladı

Türkiye geneline yayılmış Yetkili Satıcıları‘nda özel avantajlar sunan Skoda’nın sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
Skoda’nın avantajlı yaz kampanyaları başladı

Skoda markasının B segmentindeki temsilcisi olan üçüncü jenerasyon Fabia, sınıfının üzerinde özellikler sunarken, yüzde 7.5’e varan indirimlerle de fiyat avantajı sağlıyor. Fabia modelleri indirim avantajı ve 10 bin TL hurda teşviki ile 59.700 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Rapid ve Rapid Spaceback modellerinde de Temmuz ayına özel yüzde 4 indirim avantajı bulunuyor. Markanın amiral gemisi Superb modellerinde indirim avantajları yüzde 6’yı buluyor. Temmuz ayı boyunca Superb modeline hurda teşvikiyle birlikte 114 bin 900 TL’den ulaşmak mümkün olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
  1. Skoda
  2. Superb

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