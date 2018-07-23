Skoda’dan Superb’e özel avantajlı teklifler

Her ihtiyaca uygun benzinli veya dizel motor seçenekleri ile Sedan ve Combi versiyonlarına sahip Superb, 126 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Ürün gamında 4x4 versiyonu da sunan Superb, yüksek sürüş keyfi ve güvenliği sağlayacak tüm donanımlara sahip.