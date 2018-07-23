Skoda’dan Superb’e özel avantajlı teklifler
Skoda’nın yüksek konfor seviyesi sunan, zengin donanımları, verimli motorları ve geniş kabiniyle sınıfında yeni bir sayfa açan Superb modeli, temmuz ayında çok özel fırsatlarla satışa sunuluyor.23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
Her ihtiyaca uygun benzinli veya dizel motor seçenekleri ile Sedan ve Combi versiyonlarına sahip Superb, 126 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Ürün gamında 4x4 versiyonu da sunan Superb, yüksek sürüş keyfi ve güvenliği sağlayacak tüm donanımlara sahip.
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