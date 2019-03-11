Skoda’dan bir ilk: VISION iV

Onur Yılmaz Oto Hayat

Skoda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda mobilite alanındaki tüm yeniliklerini gösterdi. Skoda’nın ilk kez Cenevre’de sergilediği VISION iV konsepti, Skoda’nın tamamen elektrikli modelini temsil ederken, Kamiq modeli ise markanın SUV yelpazesini daha da genişletti. Skoda’nın Cenevre’de sergilediği yenilikler arasında farklı mobilite çözümü sunan iki tekerlekli elektrikli Klement konsepti, kompakt hatchback segmentine iddialı bir giriş yapan Scala ve marka tarihinin en başarılı yarış aracı olan Fabia R5 oldu.