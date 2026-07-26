Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün
Dünya Kupası sonrası izni salı günü bitecek olan Davinson Sánchez’in Avusturya kampına katılıp/katılmayacağı iddiaları transfer iddialarını alevlendirdi... İtalya ve İngiltere’den gelen tekliflerin kabul edilmesini isteyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Kolombiyalı stoper için kritik eşik çarşamba günü aşılacak. Galatasaray yönetimi ise olası bir ayrılık senaryosuna karşı Tottenham’ın yıldızı Cuti Romero hamlesiyle B planını hazırda tutuyor.