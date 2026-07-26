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Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

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Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Dünya Kupası sonrası izni salı günü bitecek olan Davinson Sánchez’in Avusturya kampına katılıp/katılmayacağı iddiaları transfer iddialarını alevlendirdi... İtalya ve İngiltere’den gelen tekliflerin kabul edilmesini isteyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Kolombiyalı stoper için kritik eşik çarşamba günü aşılacak. Galatasaray yönetimi ise olası bir ayrılık senaryosuna karşı Tottenham’ın yıldızı Cuti Romero hamlesiyle B planını hazırda tutuyor.

#1
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Galatasaray’da Davinson Sánchez belirsizliği tırmanıyor. Kolombiya Millî Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda 7 Temmuz’da İsviçre’ye penaltılarla elenmesinin ardından 21 günlük yasal tatil hakkını kullanan tecrübeli stoper, cuma günü Avusturya kampına katılmadı.

#2
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

İddialara göre İtalya ve İngiltere’den gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Kolombiyalı stoper, yönetime ayrılık talebini iletti ve transferine onay verilmesini bekliyor.

#3
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Sarı-kırmızılı kulüpte FIFA kurallarına göre Sánchez’in izin süresi salı günü doluyor. Yönetim ve teknik heyet, yıldız savunmacıyı çarşamba günü kampa beklese de oyuncunun dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Nitekim benzer izin süreçlerinde gecikmeler yaşanabiliyor; örneğin Fenerbahçeli Ederson normal şartlarda pazartesi dönmesi gerekirken kampa cumartesi günü katılmıştı.

#4
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Galatasaray yönetimi ise yaşanabilecek olası bir ayrılık senaryosuna karşı B planını hazırda tutuyor. Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılması durumunda stoper hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın Arjantinli stoperi Cuti Romero’yu gündemine aldı.

#5
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Öte yandan izin sürecini ülkesinde geçiren Davinson Sánchez, memleketi Caloto’da motivasyon depoluyor. Kuzeniyle vakit geçiren ve ilk futbol eğitimini aldığı kurumu ziyaret eden başarılı stoper, Caloto Belediyesi ve Incader tarafından düzenlenen törende öğrencilerle buluştu.

#6
Foto - Bu kriz nasıl aşılacak? Davinson ile Galatasaray ilişkisi bitti mi? Çarşamba kritik gün

Küçük yaşta başladığı spor yolculuğundaki disiplin ve özverinin önemini vurgulayan Sánchez, toplulukla bağlarını tazelerken gözler tamamen çarşamba günü takıma katılıp katılmayacağına çevrildi.

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