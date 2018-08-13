THY - Konya
0553 313 94 23

Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları

Skoda‘nın tüm modelleri, Ağustos ayı boyunca yüzde 5 indirim fırsatı ile sunuluyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları

Skoda’nın Ağustos ayı kampanyasıyla birlikte sıfır kilometre araç almak isteyenleri büyük avantajlar bekliyor. Her bütçeye ve beğeniye uygun modellerle kullanıcıların beklentilerini aşmayı başaran Skoda‘nın tüm modelleri, Ağustos ayı boyunca yüzde 5 indirim fırsatı ile sunuluyor. Otomobil almayı düşünenler Ağustos ayında geçerli olacak kampanya ile 106 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Octavia, 135 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Superb ve 153 bin 900 TL’ye Karoq sahibi olabilecek.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
  1. Skoda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    1. 'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    2. ASELSAN'dan dev hamle!
    3. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    4. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    5. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    6. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    7. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    8. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    9. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    10. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    11. Zilhicce orucunun fazileti
    12. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    13. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    14. Lise nakil sonuçları MEB tarafından..
    15. Son bir haftada 47 terörist etkisiz..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. Geleceğin ‘yerli ve milli’ araçları..
    18. Vodafone’dan hem ayrıcalık hem..
    19. Şenol Güneş:: Beni dövseler de..
    20. Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama