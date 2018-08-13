Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları

Skoda’nın Ağustos ayı kampanyasıyla birlikte sıfır kilometre araç almak isteyenleri büyük avantajlar bekliyor. Her bütçeye ve beğeniye uygun modellerle kullanıcıların beklentilerini aşmayı başaran Skoda‘nın tüm modelleri, Ağustos ayı boyunca yüzde 5 indirim fırsatı ile sunuluyor. Otomobil almayı düşünenler Ağustos ayında geçerli olacak kampanya ile 106 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Octavia, 135 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Superb ve 153 bin 900 TL’ye Karoq sahibi olabilecek.