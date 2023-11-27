Skoda SUV modeli yok artık dedirtti! Araç sahibi olmak isteyenler: O otomobil Egea'dan bile ucuz! Dev otomotiv firması...

Skoda otomotiv firmasının bünyesinde; Kamiq, Karoq ve Kodiaq SUV otomobil modelleri bulunuyor. Öte yandan Skoda'nın en uygun SUV modeli, Kamiq olarak ön plana çıkabiliyor. Nitekim Skoda Kamiq SUV modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, 1.199.900 TL'den başlangıç gösterdiği görüldü. Bunun yanı sıra Fiat Egea Sedan Lounge otomobil modelinin 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonu incelendiğinde kampanyalı olarak, 1.295.900 TL'den satışa çıkartıldığı gözlemleniyor. Bu noktada, Skoda SUV modeli ile yok artık dedirtti bile denilebiliyor. Çünkü söz konusu otomobil, Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkabiliyor.

Fiat otomotiv firması, uygun otomobil denildiğinde ilk akla gelen otomotiv firmalarından biri olarak ön plana çıkabiliyor. Ayrıca Fiat, özellikle Egea modelleri ile birçok insanın ilgisini çekebiliyor. Bu nedenle Skoda Kamiq SUV modelinin Egea fiyatına satın alınabilmesi, pek çok insanın dikkatini çekebiliyor. Öte yandan hem Skoda Kamiq SUV hem de Fiat Egea Sedan Lounge otomobil modellerinin güncel fiyat listeleri aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA SEDAN LOUNGE OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Fiat otomotiv firması, Egea modelleri ile Türkiye'deki otomobil pazarında yoğun ilgi görebiliyor. Nitekim 27 Kasım 2023 tarihli Fiat Egea Sedan Lounge otomobil fiyat listesi şu şekilde;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 887.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 877.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.056.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.046.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.234.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.183.900 TL.

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Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.305.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.295.900 TL.

SKODA KAMİQ SUV FİYAT LİSTESİ

Skoda Kamiq modeli, Türkiye'deki birçok SUV tutkunun ilgisini uygun fiyatları ile çekebiliyor. Nitekim Kamiq modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, pek çok SUV modelinden uygun olduğu gözlemlenebiliyor. İşte 27 Kasım 2023 tarihli Skoda Kamiq fiyat listesi;

Versiyonu: Elite 1.0 TSI 110 PS DSG. Fiyatı: 1.199.900 TL.

Versiyonu: Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.299.900 TL.

Versiyonu: Premium 1.0 TSI 110 PS DSG. Fiyatı: 1.347.400 TL.

Versiyonu: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.447.400 TL.