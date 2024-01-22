Skoda Kodiaq'ta Ocak kampanyası

Skoda Kodiaq'ın en ucuz paketi 2.389.900 TL'den başlıyor. Doğuş Oto'nun Skoda Kodiaq almak isteyenler için başlattığı kampanya Ocak ayı için geçirli.

Kampanya Koşulları :

Garanti BBVA’da belirtilen 0 % faiz oranı, 200.000 TL 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli olup, tahsis ücreti BSMV dahil 1.150 TL , rehin tesis ücreti 87 TL aylık maliyet oranı 0,10% ve yıllık maliyet oranı ise 1,15% dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir. Kampanya koşulları 2024 Ocak ayı için geçerlidir.

Skoda Kodiaq özellikleri:

Skoda, yoğun bir teaser kampanyasının ardından Kodiaq'ın örtüsünü resmen kaldırdı. Volkswagen Tiguan'ın kuzeni, yeni dış tasarımı ve bol bol yeni teknoloji barındıran kabini ile dikkat çekecek. Gelin yeni nesil modelin tüm detaylarına göz gezdirelim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her geçen gün daha da büyüyen SUV'ler arasına eklenen Kodiaq, yeni neslinde yaklaşık 61 mm kadar uzamış. Toplam uzunluğu 4758 mm'ye dayanan modelin aks aralığında ise bir değişim yok. Model, yerini aldığı selefine nazaran 18 mm kadar incelmiş ve yüksekliği de 17 mm kadar düşmüş.

Gelelim görsel yeniliklere... Çekyalı SUV, boyutları 17-20" arasında değişecek pek çok farklı alaşım jant seçeneği ile birlikte geliyor. Arka bölümde bir ışık barına sahip olan model, yeni nesil matrix LED far teknolojisini de opsiyon olarak sunacak. Skoda bu donanımın yüzde 15 oranında daha fazla ışık sunabildiğinin altını çiziyor. Bu far takımları Sportline donanım paketinde standart olarak sunulacak.

Kabin içerisine adım attığımızda ise değişim rüzgarının şiddetini hissedebiliyoruz. Bu bölgedeki en önemli detay, orta konsolda bulunan radyal tuşlar. Skoda'nın "Smart Dials" adını verdiği bu kontrolcülerin en ortada bulunanı, istenen fonksiyonu kullanabilmeniz için atanabiliyor. Örneğin bilgi eğlence sisteminden bu tuşu ses düzeyinizi ayarlamak için atayabiliyorsunuz. Kalan diğer iki tuş ise klima kontrolleri ve diğer ayarlar için kullanılabiliyor.

10" büyüklüğe sahip bilgi eğlence sistemine bir de aynı boyutta dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Opsiyon listesine 13 inçlik multimedya ekranı ve yeni nesil bir head-up display seçeneği de eklenmiş.

Yeni nesil Kodiaq, iki sıralı koltuklu versiyonunda tam 910 litre bagaj hacmi sunarak segmentinde rekora koşacak. Koltuklar yatay konuma getirildiğinde 2.105 litre hacme kavuşan model, tüm sülalenin eşyalarını sığdırabileceğiniz bir karavana dönüşüyor...

7 koltuklu modelin standart bagaj hacmi 340 litreye çıkartılmış. Koltuklar indirildiğinde ise bu rakam 845 litreye kadar çıkıyor.

Peki hücumbotu (!) hangi motorlar hareket ettiriyor? Skoda, yine listenin başına 1.5 litrelik TSI motoru yerleştirmiş. Miller döngüsü ile çalışan bu motorlar, değişken geometrili turbodan (VGT) yararlanıyor. Yarı hibrit desteğine sahip TSI motor, toplamda 160 bg güç üretebilecek. Aktif silindir teknolojisine de sahip olan bu ünite, verimliliği ile ön plana çıkacak.

Daha fazla güç isteyen kullanıcılar için ise 2.0 TSI motor seçeneği mevcut. 201 bg güç üretebilen bu ünite, sadece AWD seçenek ile alınabiliyor (1.5 TSI sadece önden çekiş). Hatta dizel tutkunları için 2.0 TDI motorun 150 ve 193 bg güç çıkışa sahip versiyonları listeye eklenmiş. Motorlar, 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirilecek.

En büyük sürpriz ise şarj edilebilir hibrit versiyon. Daha önce açıklanan bu seçenek, 1.5 TSI ünite ile bir elektromotoru eşleştiriyor. Toplam sistem gücü 204 bg güç olarak açıklandı. Bu versiyon, 25.7 kWh'lik lityum iyon bataryası sayesinde yaklaşık 100 km sadece elektrikli menzil sunacak.