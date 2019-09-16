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Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor

Seçim öncesi "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" naraları atan; antrikot tiyatrosunu Yenikapı'da makam aracı şovuyla taçlandıran İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin yolunu temizlik araçlarıyla kapatarak darbecilere geçit vermeyen İBB çalışanını işten çıkardı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İBB'ye ait temizlik araçlarına yolları kapama talimatı vererek darbecilere geçit vermeyen İSTAÇ AŞ Avrupa Yakası Kent Temizlik İşleri Şefi Muharrem Kambur işten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kent temizlik şirketi İSTAÇ'ta Avrupa Yakası Kent Temizlik İşleri Şefi olarak görev yapan Muharrem Kanbur, 15 Temmuz darbe girişiminde emrindeki temizlik araçlarını darbecilerin yollarını kapatmak amacıyla şehrin çeşitli noktalarına çıkarmıştı.

Haksızlığı kabul etmedi, işten çıkarıldı

14 Yıllık İSTAÇ AŞ Personeli olan Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada İBB'de yönetimin değişmesinin ardından görevine son verilmesi için baskıların arttığını anlattı.

Baskılar nedeniyle şeflik kadrosunun uzmanlığa düşürülmek istendiğini söyleyen Kanbur, bu değişimi kabul etmemesi üzerine iş akdinin feshedilerek işten çıkarıldığın belirtti.

Görev süresince hakkında hiçbir şikayet olmadığını ve siyasi anlayış gütmeden çalıştığını vurgulayan Kanbur, şunları söyledi: "2008 yılından bu yana şef olarak çalışıyordum. Bana bağlı bine yakın personel ve 300 araç vardı. İstanbul'un temizliğini en iyi şekilde yapabilmek, insanlara daha yaşanabilir bir İstanbul bırakabilmek için hizmetler yapmaya çalışıyorduk. Buradaki personel özveriyle çalışır, herhangi bir siyasi düşünceden önce tamamen kendini işine vererek işini en iyi şekilde yapma arzusundadır. Her insanın bir siyasi görüşü olabilir ama işine yansıtamaz. Biz Silivri'den Sarıyer'e kadar, CHP'li belediyelere 'En iyi çalıştığınız kurum nedir?' diye sorsalar, bizi söylerler. Çünkü biz hizmet ederken orası CHP'li, şurası HDP'li diye bir anlayışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

"Ulaşabildiğimiz arkadaşlarımıza çağrı yaptık"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi temizlik araçlarını sokağa çıkarmasını anlatan Kanbur şöyle konuştu: "Bizi o süreçte kahraman olarak yazıyorlar ama asıl o süreçte kahramanlar o gece şehit olan 251 tane vatan evladıdır. Şehadete yürüyerek kahramanlığın ne olduğunu gösterdiler. Biz o gece Cumhurbaşkanımızın sağlığının yerinde olduğunu öğrendikten sonra, emrimizde bulunan, ulaşabildiğimiz arkadaşlarımıza çağrı yaparak araçlarını askeri araçların geçebileceği yolları, kamu kurumlarına ulaşmalarını engellemelerini, şehir merkezlerine girişlerini engellemek için tampon olarak araçları kullanma anlamında bir talimat verdik. Sağolsunlar bizim arkadaşlarımız da ivedi şekilde havalimanına, Vatan Caddesi'ni ve çevre yolları kesen bu araçlardır."

"Yöneticiler değişince baskılar arttı"

Seçim sonuçlarından sonra yöneticilerin değişmesiyle kendisine yönelik baskıların arttığını anlatan Kanbur, "Bu baskının ilk benle başlaması bana manidar geldi. Yıllık izin sonrası bana hakkımda sosyal medya paylaşımları olduğunu, işten atacaklarını söylediler. İkinci görüşmede başka bir göreve vereceklerini söylediler." dedi. Kazanılmış haklarını kaybetmemek için kendisine teklif edilen uzmanlık görevini kabul etmeyeceğini dilekçe ile bildirdiğini anlatan Kanbur, "Genel müdür ile bunun ardından bir görüşme daha yaptık 'Seni görevden almak zorundayım' dedi." diye konuştu.

"Yüz felci bile geçirdim"

Yıllardır görevini severek yaptığını anlatan Kanbur, "Yıllarca bu kuruma emek verdim. Hatta işimden dolayı yüz felci bile geçirdim. Ailemden vakit ayırarak gece gündüz çalıştım. Yönetici anlamında bu kurumdan ilk atılan benim. 20 dakika içinde ilk önce görev değişikliğini önüme koydular. Onu reddedince bu sefer fesih sözleşmesini getirdiler." ifadelerini kullandı.

Kanbur, işten atılmasıyla ilgili yasal yollara başvuracağını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. İBB
  3. İSTAÇ AŞ Avrupa Yakası Kent Temizlik İşleri Şefi Muharrem Kambur
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  5. İSTAÇ
  6. Avrupa Yakası Kent Temizlik İşleri Şefi
  7. Muharrem Kanbur
  8. CHP

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