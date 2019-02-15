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Skandalda geri adım: Tepkilerin ardından MEB, Budist ibadeti 'yoga'yı iptal etti!

Milli Eğitim Bakanlığı, başörtülüleri sapkın fantezilerine alet eden Ece Vahapoğlu'nun 'Çocuk Yogası' etkinliği iznini vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine iznini iptal etti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:19
Skandalda geri adım: Tepkilerin ardından MEB, Budist ibadeti 'yoga'yı iptal etti!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemini kapsayan ve onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.

Ece Vahapoğlu, YEĞİTEK'ten okullarda "çocuk yogası" etkinliği yapmak üzere izin istemiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan bir onay almıştı.

Sorumluların hesap vermesi bekleniyor

Müslüman kimliğini dikkate almayan ve skandalların ardı arkası kesilmeyen MEB'de kamuoyunda büyük infiale eden olan skandal uygulamaya izin veren yetkililerin hesap vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:19
  1. Ece Vahapoğlu
  2. Çocuk Yogası
  3. YEĞİTEK
  4. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

YORUM YAZ

  • ŞenerŞener7 dk önce
    Sorumlu kişi görevden alınsın. Herkimse.
  • mehmetmehmet8 dk önce
    Az kaldı yakında Pakistan gibi ortadoğu ülkesi oluruz, millet uzaya çıkıyor biz yoga tartışıyoruz.
  • cihadcihad15 dk önce
    iptal edildi diye şimdi bu projeye ön ayak olanlar gözden kaçmamalı gerekli adli icraat yapılmalı. nice güzel insanımız var bu görevleri layığıyla yapıcak daha tarih derslerinin bile yalan olduğu ortada bununla ilgili birşey yapılmazken yoga nedir değilmi. bundun sorumlu ve yanındakiler disiplin ve görevden el çektirilmeli bence çünkü milletin hassasiyetiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. bunların yaptığı saçmalıklar yüzünden millet başkanımıza yöneliyo o bu insanları adam gibi görev yapsınlar diye getirdi sırtından bıçaklayamazlar bizler varız
  • Metin YükselMetin Yüksel22 dk önce
    bu milli egitim bakanligi kimin adami acaba? TRT dizisi ´Kalk gidelim` habire yoga yapiyorlar, cocuklara yoga telkin ediliyor suur alti
  • vatandasvatandas25 dk önce
    Allah razı olsun akit sizden. bunları bulup getirmezseniz haberimiz olmayacak. tepki vermekte geç kalınca da artık olan olmuş olacak
  • Mahmut OzMahmut Oz29 dk önce
    #Direne,direne kazanacagiz Allah'in izniyle! Ahlaksizligi,iffetsizligi gaye edinmis hergele takimina Musluman mahallesinde salyangoz sattirmayacagiz.
  • sukrusukru31 dk önce
    Sizde olmazsanız bu azgın azınlık okullarda daha birçok pisliği çocuklarımıza aşılarlar.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu36 dk önce
    Millet olarak bu hessas konularda duyarlı olup beraber tepki verirsek herşeyin üstesinden geliriz evel Allah AMA bunu Prganize edenler hesap vermeli çünkü Devletimize İslami mukadesatımıza ve Milleti değerlerine zarar vermiştir,,Vesselam
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu36 dk önce
    Millet olarak bu hessas konularda duyarlı olup beraber tepki verirsek herşeyin üstesinden geliriz evel Allah AMA bunu Prganize edenler hesap vermeli çünkü Devletimize İslami mukadesatımıza ve Milleti değerlerine zarar vermiştir,,Vesselam

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