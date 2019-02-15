Skandalda geri adım: Tepkilerin ardından MEB, Budist ibadeti 'yoga'yı iptal etti!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemini kapsayan ve onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi.

Ece Vahapoğlu, YEĞİTEK'ten okullarda "çocuk yogası" etkinliği yapmak üzere izin istemiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan bir onay almıştı.

Sorumluların hesap vermesi bekleniyor

Müslüman kimliğini dikkate almayan ve skandalların ardı arkası kesilmeyen MEB'de kamuoyunda büyük infiale eden olan skandal uygulamaya izin veren yetkililerin hesap vermesi bekleniyor.

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