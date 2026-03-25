Skandala bakın: Aynı firma her seferinde kapatılmadan 82 kez tağşiş listesine girdi!

Aynı firmanın 46 farklı marka üzerinden zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı ve 82 kez tağşiş listesine girdiği ortaya çıktı. Tağşiş listesine giren firmaların daha ilk vukuatında neden kapatılmadığı merak konusu!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tağşiş listeleri, zeytinyağı sektöründe dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.’nin, 2024 yılından bu yana tam 82 kez tağşiş yaptığı tespit edildi.

Bakanlık kayıtlarına göre firma, farklı markalar altında piyasaya sunduğu zeytinyağlarına tohum yağı karıştırarak tüketiciyi yanıltan ürünler satışa sundu. Aynı firmanın bugüne kadar 46 ayrı marka üzerinden tağşiş yaptığı belirlenerek kamuoyuna açıklandı.

Çok sayıda marka, tek firma

Yayımlanan listelerde, firmanın tek bir marka yerine çok sayıda farklı marka kullanarak ürün sattığı görüldü. Bu durum, tağşişin münferit değil, sistematik bir şekilde yürütüldüğü yönünde şüpheleri artırdı.

Listede yer alan markalar arasında “1926 Mehmet Selim Efendi”, “Alatepe Organik”, “Arden Ayvalık”, “Ege Sızma”, “Lux Ayvalık”, “Zeytinada” ve “Zeytinbeyli” gibi çok sayıda marka bulunuyor.

Hem tüketici hem sektör zarar görüyor

Uzmanlar, zeytinyağına tohum yağı karıştırılmasının yalnızca ekonomik bir aldatma olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Bu durumun tüketicide güven kaybına yol açtığına dikkat çekiliyor.

Sektör temsilcileri ise bu tür uygulamaların dürüst üreticileri zor durumda bıraktığını ve Türkiye’nin zeytinyağı ihracatına da zarar verdiğini ifade ediyor.

Yetkililer, vatandaşların ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmesi ve güvenilir markaları tercih etmesi konusunda uyarıyor.