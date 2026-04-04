İran'dan inanılmaz görüntüler! Siviller ABD helikopterini hedef aldı

Görüntülerde, sivil araçlarını yol kenarına çeken bir grubun, alçak uçuş yapan ABD helikopterine hafif silahlarla karşılık verdiği görülüyor. Bölgedeki yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, sivil halkın bu tepkisi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına duyulan öfkenin bir dışavurumu olarak nitelendiriliyor.

"Halk direnişi" iddiaları

Haber kaynakları, İran ordusunun ABD’ye ait insansız hava araçları ve uçaklarını hedef aldığı bir dönemde, sivil halkın da bu sürece dahil olmaya başladığını aktarıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, bölgedeki çatışmaların sadece askeri güçler arasında kalmadığını, sivil halkın da doğrudan müdahil olduğu bir "halk direnişi" boyutuna evrildiğini düşündürüyor.

Not: ABD tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin ve gergin bekleyişin sürdüğü bildiriliyor.