Azerbaycan-İsrail ittifakı bozuluyor mu? Aliyev'den İran'a destek mesajı!

İlham Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarının yüzyıllar boyunca birbirine destek olduğunu, hem iyi hem de zor günlerde daima birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, X platformundan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'la ilgili mesajına yanıt olarak Farsça paylaşımda bulundu.

Aliyev mesajında, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Mesud Pezeşkiyan'ın gösterilen destek dolayısıyla Azerbaycan halkına ve devletine teşekkürünü ifade etmesi, halkımız tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır. Dost ve kardeş halklarımız yüzyıllar boyunca birbirine destek olmuştur ve hem iyi hem de zor günlerde daima birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.