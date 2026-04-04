Mersin’de suya atlayan çocuktan haber alınamıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki çocuk Berdan Irmağı’na atladı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Şelale bölgesine gelen 17 yaşındaki B.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Berdan Irmağı'na atladı.
Ardından B.Y. suyun içinde kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çocuğun bulunması için Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile polis çalışma başlattı.
Suyun akıntılı ve debisi yüksek olmasından dolayı bölgede arama yapılıyor.