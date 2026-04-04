Dünya Van'da daha büyük deprem olur mu? Naci Görür'den açıklama
Dünya

Van'da daha büyük deprem olur mu? Naci Görür'den açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Van'da daha büyük deprem olur mu? Naci Görür'den açıklama

Van’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yer bilimci Naci Görür, sarsıntıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Van’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yer bilimci Naci Görür, sarsıntıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Van’ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı; Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 08.52’de, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

 

“7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama beklemiyoruz”

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Van-Yeşilköşk fay zonları arasında meydana geldiğini belirterek, bölgenin bindirme zonu olduğuna dikkat çekti.

Görür açıklamasında, “Bu zon daha önce de deprem üretmiş bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ancak şu an bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emice

Hocam fazla salladin,ağır gel...

ne desek vanlılara

yorum gecmişte kaldı artık demiyorum
