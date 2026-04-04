  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem Görele'de skandallar bitmiyor! CHP’den Tuana’nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Giresun'un Görele ilçesinde, 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yankılar sürerken, olayın perde arkasındaki siyasi baskı iddiaları kan donduruyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olan genç kızın ailesinin, kazadan önce CHP içinden gelen ağır bir susturma operasyonuna maruz kaldığı ortaya çıktı.

Acılı baba Ahmet Torun, yaşadıkları süreci anlatırken CHP’li isimlerin eve gelerek baskı kurduğunu ifade etti. Şikayetçi oldukları günün akşamında kapılarının çalındığını belirten Torun, şu iddialarda bulundu:

"Şikayeti geri çekin" baskısı

"CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural ve belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize kadar gelip şikayeti geri çekmemizi istediler. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyleyince gittiler. O günden sonra ne cenazemize geldiler ne de yanımızda durdular."

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve diğer parti yetkililerinin tutumuna tepki gösteren baba, adaletin yerini bulacağına inandığını vurguladı.

Anneye sürgün ve mobbing iddiası

Genç Tuana’nın annesi Nuray Torun ise taciz davası sonrası belediyede sistematik bir mobbinge maruz kaldığını dile getirdi. Hasbi Dede’nin kendisini belediye içinde istemediği gerekçesiyle farklı yerlere sürülmek istendiğini belirten anne Torun, psikolojik baskıların ardından sosyal tesislerde garson olarak görevlendirildiğini söyledi.

Kızının hayatını kaybettiği kazanın, kendisinin bu "sürgün" yerinde çalıştığı sırada gerçekleştiğini hatırlatan acılı anne, "Ben orada çalışmaya zorlanmasaydım, kızım o akşam yanıma gelmeyecek ve o kazada hayatını kaybetmeyecekti" diyerek yaşanan ihmaller zincirine dikkat çekti.

CHP'li Hasbi Dede’den "pişkin" savunma

Hakkındaki ağır iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede ise yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Olaylarla hiçbir bağı olmadığını öne süren Dede’nin, yargılama süreci devam ederken yaptığı "masumiyet" vurgusu, evladını kaybeden ailenin ve kamuoyunun tepkisini topladı.

Giresun halkı, 16 yaşındaki bir gencin hayatına mal olan bu süreçte, CHP kanadından gelecek somut bir adım ve samimi bir özür bekliyor. Ancak şu ana kadar partiden gelen tek tepkinin, aileyi davadan vazgeçirmeye çalışmak olduğu iddiaları hafızalardaki yerini koruyor.

Gündem

Gündem

Gündem

Siyaset

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emice

Tecavüzcü Coşkun;Bunlardan yüzbin kat iyi.

Ahmet

Suç bunlarda değil ki?Her türlü namussuzluğu alkışlayanlarda. Zaten mv. kadina bir bakın ne demek istediğimi anlarsınız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23