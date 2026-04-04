Görele'de skandallar bitmiyor! CHP’den Tuana’nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı

Acılı baba Ahmet Torun, yaşadıkları süreci anlatırken CHP’li isimlerin eve gelerek baskı kurduğunu ifade etti. Şikayetçi oldukları günün akşamında kapılarının çalındığını belirten Torun, şu iddialarda bulundu:

"Şikayeti geri çekin" baskısı

"CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural ve belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize kadar gelip şikayeti geri çekmemizi istediler. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyleyince gittiler. O günden sonra ne cenazemize geldiler ne de yanımızda durdular."

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve diğer parti yetkililerinin tutumuna tepki gösteren baba, adaletin yerini bulacağına inandığını vurguladı.

Anneye sürgün ve mobbing iddiası

Genç Tuana’nın annesi Nuray Torun ise taciz davası sonrası belediyede sistematik bir mobbinge maruz kaldığını dile getirdi. Hasbi Dede’nin kendisini belediye içinde istemediği gerekçesiyle farklı yerlere sürülmek istendiğini belirten anne Torun, psikolojik baskıların ardından sosyal tesislerde garson olarak görevlendirildiğini söyledi.

Kızının hayatını kaybettiği kazanın, kendisinin bu "sürgün" yerinde çalıştığı sırada gerçekleştiğini hatırlatan acılı anne, "Ben orada çalışmaya zorlanmasaydım, kızım o akşam yanıma gelmeyecek ve o kazada hayatını kaybetmeyecekti" diyerek yaşanan ihmaller zincirine dikkat çekti.

CHP'li Hasbi Dede’den "pişkin" savunma

Hakkındaki ağır iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede ise yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Olaylarla hiçbir bağı olmadığını öne süren Dede’nin, yargılama süreci devam ederken yaptığı "masumiyet" vurgusu, evladını kaybeden ailenin ve kamuoyunun tepkisini topladı.

Giresun halkı, 16 yaşındaki bir gencin hayatına mal olan bu süreçte, CHP kanadından gelecek somut bir adım ve samimi bir özür bekliyor. Ancak şu ana kadar partiden gelen tek tepkinin, aileyi davadan vazgeçirmeye çalışmak olduğu iddiaları hafızalardaki yerini koruyor.