Biz şimdi 'iktidar belediyelere operasyon çekiyor' diyoruz ama! İhbar edenlerin tamamı CHP’li Kendi belediyelerini savcılığa şikayet ediyorlar

Levent Gültekin'in açıklamalarına göre, Beykoz Belediyesi'ni yargıya şikayet eden isim, Belediye Başkanı'nın danışmanı olan ve CHP kimliğiyle bilinen Profesör Doktor Duran Bülbül. İddiaya göre Bülbül, Özel Kalem Müdürü ile yaşadığı kişisel husumet sonrası adeta bir "itirafçı" gibi hareket ederek yolsuzluk iddialarını içeren belgeleri yargıya teslim etti.

Danışman İtirafçı Oldu, Operasyon Başladı

Gültekin, CHP içindeki bu durumu şu sözlerle özetledi:

"CHP'nin kendinden başka düşmanı yok. Biz şimdi 'iktidar operasyon çekiyor' diyoruz ama adamın biri geliyor, 'Elimde belgeler var, Beykoz Belediyesi yolsuzluk yapmış' diyor. Yargı ne yapsın? İktidarın amacına matuf çalışan o kadar çok CHP’li var ki..."

İstanbul İçin "Nokta Atışı" İhbarlar Kapıda

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.'ye yönelik yapılan operasyondaki "nokta atışı" hamlelere de değinen Gültekin, orada da eski CHP'lilerin parmağı olduğunu savundu. Tek bir bilgisayarın doğrudan hedef alınmasının içeriden bilgi sızdırıldığına işaret ettiğini belirten Gültekin, İstanbul kongresi ve diğer belediyeler için de benzer ihbar dosyalarının hazırlandığını öne sürdü.

"1 Milyon TL Verin 'Adam Kazandı' Yazayım" Pazarlığı

CHP içerisindeki etik çöküşe dair dehşet verici bir iddiayı da paylaşan Gültekin, partide önemli koltuklarda oturan bazı isimlerin seçim dönemlerinde nasıl pazarlıklar yaptığını anlattı. İsim vermeden bir şahsın mesajlarını okuduğunu belirten Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon TL ve televizyonlarda yorumculuk garantisi verin, her gün bir dosya vereyim."

"3 milyon TL ve televizyonlarda yorumculuk garantisi verin, her gün bir dosya vereyim." Son teklif: Seçime bir hafta kala, "1 milyon TL verin, akşam 19:30'da 'adam kazandı' diye tweet atayım."

"Ülke Yönetemezsiniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönetim tarzını ve son milletvekili transferlerini de eleştiren Gültekin, partinin kendi içinde dahi bir isim üzerinde uzlaşamadığını, grup başkanvekillerinin genel başkanın kararlarına televizyon ekranlarından itiraz ettiğini vurguladı. "Bir milletvekili alırken bile bölünüyorlar. Bu tabloyla kimse size ülke yönetimini vermez" diyerek CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.