Apple'dan WWDC 2026 öncesi son dokunuş! Yeni 26.5 beta sürümleri tüm kullanıcılar için yayında!

Apple geliştirici konferansı WWDC 2026 öncesinde işletim sistemlerine son rötüşlarını yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sadece geliştiriciler için sunulan 26.5 serisi güncellemeler artık tüm kullanıcıların kolayca indirip deneyebileceği genel beta programına dahil edildi.

iPadOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 ve HomePod 26.5 sürümlerini kapsayan bu yeni dalga şimdilik devasa tasarım değişikliklerinden ziyade ince ayarlara odaklanıyor. Özellikle haritalar ve uygulama mağazası tarafında kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek bazı ufak ama faydalı dokunuşlar dikkat çekiyor.

Yeni 26.5 betaları cihazlara neler getiriyor

Geçen hafta yayınlanan 26.4 kararlı sürümlerinin hemen ardından başlayan bu yeni beta döngüsü sistemdeki eksikleri tamamen kapatmayı hedefliyor. İlk etapta göze çarpan yeniliklerin başında ise Apple Haritalar uygulaması geliyor.

Navigasyon deneyimini zenginleştirmek isteyen şirket Önerilen Yerler adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Böylece yeni bir şehir keşfederken veya hafta sonu planı yaparken sistem size bulunduğunuz konuma göre çok daha mantıklı durak noktaları sunabiliyor.

Bunun dışında App Store üzerinde de abonelik yönetimini kolaylaştıracak yeni seçenekler sisteme yavaş yavaş entegre ediliyor. Avrupa Birliği kullanıcıları için de bölgeye özel bazı ufak yasal uyumluluk ayarları bu sürümün kodları arasında kendine yer bulmuş durumda.

Küçük adımlar ve dev beklentiler

Apple genelde ilk beta sürümlerinde bütün kartlarını açık oynamaz ve asıl tatlı yeni özellikleri ilerleyen haftalarda sunacağı ikinci ya da üçüncü betalara saklar. Ancak haziran ayında gerçekleşecek WWDC 2026 etkinliği hızla yaklaşırken 26.5 serisinin sistemin altyapısını değiştirecek devasa sürprizler barındırması pek olası görünmüyor.

Şirket mühendisleri enerjilerinin neredeyse tamamını iOS 27 ve macOS 27 ile gelecek yepyeni özelliklere ayırmış durumda. Yine de sistem kararlılığını artırmak ve cihazları sorunsuz bir yaza hazırlamak adına bu ara güncellemeler büyük önem taşıyor. Eğer sistemleri erkenden denemek isterseniz cihazlarınızı buluta yedeklemeyi kesinlikle unutmayın çünkü test sürümleri her zaman beklenmedik çökmeler barındırabilir.