Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Volkan Konak’ın mezarı, "modernlik" maskesi altındaki laikçi yobazların gövde gösterisine dönüştü.

Kabir başında koro halinde şarkı söyleyip alkış tutan zihniyet, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalktı.

Maneviyatı hiçe sayan bu görüntüler, sosyal medyada "Mezarlık mı, konser alanı mı?" dedirterek büyük tepki topladı.

Benzer bir skandalın başrolünde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

Tunceli’de Kamer Genç’in kabrini ziyaret eden Özel ve beraberindekiler, mezar başında rakı kadehleriyle poz vererek milletin dini değerlerini bir kez daha ayaklar altına aldı.

Müslüman Türk milletinin mezarlık adabıyla zerre kadar alakası olmayan bu "fondaş" zihniyetin sergilediği rezaletler, "Sizin laikliğiniz bu mu?" sorularını beraberinde getirdi.