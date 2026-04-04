Evde kedi besleyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Şehir hayatında tek bir kediyle yaşamak pratik ve huzurlu bir tercih gibi görünse de, uzmanlar bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. “Tek Kedi Sendromu” olarak adlandırılan bu durum, özellikle yavru kedilerin gelişim sürecinde sosyal etkileşimden mahrum kalmasıyla ortaya çıkıyor.

DAVRANIŞLARLA KENDİNİ GÖSTERİYOR

Uzmanlara göre kediler, yaşamlarının ilk aylarında diğer kedilerle oynayarak sosyal sınırları öğreniyor. Bu süreçten mahrum kalan kediler ise enerjilerini doğru şekilde yönlendiremiyor.

Bu durum şu belirtilerle kendini gösterebiliyor:

Oyun sırasında kontrolsüz ısırma ve tırmalama

Ani saldırganlık ve huzursuzluk

Geceleri aşırı hareketlilik ve eşyalara zarar verme

Sahiplerine karşı dengesiz davranışlar

Birçok kişi bu davranışları “karakter meselesi” olarak görse de uzmanlar bunun aslında gelişimsel bir eksiklik olduğuna dikkat çekiyor.

UZMANLAR ÇİFT KEDİ ÖNERİYOR

Hayvan davranış uzmanları, mümkünse yavru kedilerin birlikte sahiplenilmesini öneriyor. İki kedinin bir arada büyümesi, enerjilerini birbirleriyle dengelemelerini sağlarken sosyal gelişimlerini de destekliyor.