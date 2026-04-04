  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi 59 yıl önce okumuştu! ABD’ye Aşık Mahsuni Şerif türküsüyle gönderme
Dünya ABD'de Kasım Süleymani operasyonu! Yeğeni ve kızı gözaltına alındı
Dünya

ABD'de Kasım Süleymani operasyonu! Yeğeni ve kızı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de Kasım Süleymani operasyonu! Yeğeni ve kızı gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının gözaltına alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de ABD tarafından Irak'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani'nin ABD'deki iki yakınının oturma izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Süleymani'nin yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının oturma izinlerinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından iptal edildiğini ve bu kişilerin federal ajanlar tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hamide Süleymani Afşar ve kızı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) nezaretinde bulunuyor" denildi.

Bakanlık, Afşar'ın İran hükümetini ve propagandasını desteklediğini ayrıca Afşar'ın eşinin de ABD'ye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Gözaltı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın altıncı haftasına girmesinin ardından geldi.

 

İRANLI LARİCANİ'NİN KIZI VE DAMADININ OTURMA İZİNLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce yayınlanan bir açıklamada, Bakan Rubio'nun savaş sırasında öldürülen üst düzey İranlı yetkililer arasında yer alan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kızı Fatma Ardeshir-Laricani ve eşi Seyed Kalantar Motamedi'nin oturma izinlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre İran'ın güvenlik politikalarının mimarı olarak bilinen ve mart ayı ortasında ABD ile İsrail'in hava saldırısı sırasında öldürülen Laricani'nin kızı ve damadı, artık ABD'de bulunmuyor ve haklarında ABD'ye giriş yasağı bulunuyor.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fani

Bu nasıl iş! İran'da öldürülen İranlı yüksek devlet adamlarının çocukları ABD de yaşıyor.Di gellll

asim keskin

nasil yani ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23