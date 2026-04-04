Dünya ABD Savunma Bakanı, yerine Dan Driscoll'un geçmesinden endişe ediyor Hegseth'e de yol göründü!
ABD Savunma Bakanı, yerine Dan Driscoll'un geçmesinden endişe ediyor Hegseth'e de yol göründü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran savaşı ile yaşanan fiyasko nedeniyle görevden alma furyası hızla devam ediyor. Trump medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Bondi'yi görevden alması sonrası gözler Pete Hegseth'e çevrildi

ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" iddiasına yer verdi. New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağının" bildirilmesinin ardından Hegseth'e ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre kaynaklar, Hegseth'in, Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığını, ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u "şimdilik kovamayacağının" söylendiğini öne sürdü.

Hegseth'in görevden alınma konusunda "endişeli olduğunu" ve yerine en güçlü adayın Driscoll olduğunu bildiğini söyleyen kaynaklar, "Bu yüzden Hegseth, Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor." yorumunu yaptı. Habere göre, Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığı ve geçen sene adının kulislerde "Hegseth'in muhtemel halefi" olarak konuşulması da şüpheleri artırdı.

Kaynaklar ayrıca, Hegseth'in Driscoll'u "kenara itmeye çalıştığını", ancak Vance'in kendisinin arkasında durduğunu öne sürdü.

The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Driscoll'un görevde kalıp kalmamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, bir Pentagon yetkilisi ise Driscoll'un yakın zamanda görevden ayrılmasının beklendiğini öne sürmüştü.

Trump medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Bondi'yi görevden almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti. İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMAN AYDIN

ABD israil sizide parçalaya başladı Israiliin gudümune giren devletlerin hrpsi zarar etmeye başladılar başda körfez ülkelri geliyor savaşın yükunu bunlara odettiriliyor kendi düşen ağlamaz sen komşunlan kotü ol ABD sizi sömürsun Suudi arabistan hani amerikanaskerleri 6 ayda çikacaktı bakin kacyil gecti halen ulkeniz bunlara para oduyor 35 yıl oldu geleceginize Abd ipotek koydu korku pompalıyorlar birde milyarlaca silah satiyorlar hiçmi düşünmezsiniz muslumanin dostu musluman oldugunu tamam aramızda sorunlar olabilir bir araya gelir konuşulur ve bir çözüm yolu bulunnur gavur hiçbir zanan aramızın iyi olmasını istemez iyi olursa silah satamaz sömuremez bunu iyi duşunun

Saffet

İranda rejim degişikliği yapamayan Amerika kendisi rejim degişikliğine mi gidiyor diye düşünüyorum
